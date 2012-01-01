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Шторы ПВХ или мягкие окна имеют ряд преимуществ, которые отличают их от других современных решений:
На данный момент на рынке представлен широкий ассортимент штор ПВХ для отделки нежилых помещений на вашем загородном участке, будь то веранда, беседка или терраса. Одни из них выполняют эстетическую функцию, другие – защищают от воздействия окружающей среды. Одна из моделей штор консолидирует в себе оба вышеперечисленных качества, это – шторы ПВХ.
Окантовка мягких окон в варианте «Компакт» - одно из самых бюджетных и при этом функциональных решений. Это изделие паянного типа, чаще всего подобная окантовка применяется для покрытия бытовых влажных помещений, к примеру, веранды бани или хозяйственных построек на дачном участке. Благодаря водостойкости и водонепроницаемости материала, мягкие окна в окантовке «Компакт» обеспечивают абсолютную защиту от влаги, резких перепадов температуры воздуха и насекомых.
Окантовка «Оптимум» - изделие паянного типа, которое изготавливается из цветного тентового ПВХ методом высокотемпературной сварки. Материал имеет гладкую глянцевую поверхность, способен выдерживать большие нагрузки и резкие изменения атмосферной температуры. Чаще всего эту окантовку используют для покрытия складских и торговых помещений, автосервисов и автомоек. Разнообразие цветовых решений позволяет подобрать вариант под конкретную постройку или фасад здания.
Окантовка «Professional» изготовлена из тентового полотна и относится к изделиям прошитого типа. Многослойная ПВХ-пленка прострачивается специальной прочной нитью тройного сложения, обладает водостойкостью и водонепроницаемостью, практически не подвержена растяжению и деформациям при температурном и ветровом воздействии. В особых случаях возможна также прошивка и высокотемпературная сварка (пропайка) окантовки одновременно. Это гарантирует максимальную прочность и надежность покрытия. Поверхность окантовки мягких окон может быть глянцевой, либо матовой. В продаже представлены различные цветовые решения. Обычно окантовка «Professional» используется для беседок и веранд загородной недвижимости.
Окантовка мягких окон в варианте «De luxe» относится к изделиям прошитого типа. Материал, из которого она изготавливается, двухслойный: первый слой - непромокаемая тканевая текстурная основа; второй - высококачественная полеуритановая подложка, способная выдерживать максимально низкий температурный порог до -85 градусов Цельсия без ущерба для эксплуатационных характеристик. Такая окантовка абсолютно водонепроницаема, не подвержена деформациям и растяжениям, обладает сверхпрочностью. Для создания усиленного эффекта также при изготовлении используется прочная нить в три сплетения.
ПВХ – материал, который используется для изготовления мягких окон. Он надежно предохраняет бытовые, складские и производственные помещения от повышенной влажности, ультрафиолета, пыли и ветра. Полотно из тентового ПВХ обладает следующими свойствами:
Свойства самого материала улучшаются также при создании полотна. Так, на прорезиненную основу с обеих сторон наносят слой поливинилхлорида и лак, которой защищает поверхность от проколов, растяжений и прочих механических повреждений.
Плетку полиуретан используют при создании различных тентовых конструкций, которые натягиваются на каркасы и имеют оконные проемы. Именно эти окна затягиваются пленкой ТПУ. Также этот материал широко применяют при изготовлении детских батутов, так как он отличается повышенной прочностью и способен выдерживать большие нагрузки. Пленка полиуретан является водонепроницаемой, довольно гибкой и эластичной, может выдерживать низкие температуры без потери свойств.
Ниже фото основных крепежей входящих в данный итоговый комплект штор :
Ниже фото основных крепежей входящих в данный итоговый комплект штор :
Ниже фото основных крепежей входящих в данный итоговый комплект штор :
Шторы ПВХ или мягкие окна являются одним из наиболее распространенных товаров, особенно в начале дачного сезона. Такой укрывной материал характеризуется хорошей эластичностью, надежностью и долгим сроком службы.
Для производства мягких окон обычно используется тканая синтетическая основа ПВХ из слоев полимера и армированной сетки из лавсанового корда. Полотно отличается водоотталкивающими свойствами, устойчивостью к неблагоприятным внешним условиям, не выцветает под воздействием солнечных лучей и не меняет своих эластичных свойств при резком перепаде температур. Главное предназначение мягких окон - зонирование помещения.
В компании "Контур" вам помогут подобрать, заказать и купить мягкие окна разнообразной формы, размера, плотности. Мы предлагаем вам также выбрать любой цвет штор ПВХ среди широкого ассортимента.
При покупке и установке мягких окон не стоит забывать и про крепежные системы – их несколько:
В момент заказа мы с клиентом оговариваем крепежную систему и количество элементов. Для установки одного мягкого окна мы можем использовать разнообразные виды крепежа.
Мягкие окна из ПВХ (поливинилхлорида) – современная и практичная альтернатива пластиковым стеклопакетам. Мы предлагаем продукцию исключительно высокого качества и даем гарантию от производителя.Ключевым преимуществом мягких окон из ПВХ является экономичность. Благодаря невысокой цене материала вы можете защитить от влаги, ветра и насекомых большие площади (веранды, беседки, производственные и складские строения). При этом продукция из поливинилхлорида отличается износостойкостью и долговечностью, устойчивостью к температурным изменениям и водонепроницаемостью, гибкостью и эластичностью.
Перед тем, как оформить заказ на мягкие окна или шторы ПВХ, вы можете прислать нам несколько фотографий объекта, составить чертеж или описание задачи в свободной форме. Мы предлагаем также услугу проведения замеров.
Наш специалист
Выезд специалиста по замеру в нашей компании бесплатный.
Условия доставки мягких окон, штор ПВХ и других изделий по Москве и Московской области обсуждаются с менеджерами компании в индивидуальном порядке.
Доставка продукции возможна также в другие регионы страны, посредством услуг транспортной компании «Деловые линии». Расчет стоимости доставки между городами можно произвести на нашем сайте.
Сроки транспортировки изделий оговариваются в каждом конкретном случае отдельно.
Мы осуществляем комплексные услуги: от выбора подходящего варианта мягких окон и окантовки до монтажа конструкции на объекте. Монтаж выполняется профессиональными мастерами, имеющими необходимую квалификацию и большой опыт работы с подобными материалами.
Монтаж мягких окон и штор ПВХ осуществляется по специальной технологии с учетом температурных изменений. Фактически такие работы возможно проводить в течение всех 365 дней в году, то есть и летом, и зимой.
Наша компания предоставляет гарантию на все изделия собственного производства сроком 1 год.
Гарантия распространяется на места крепления и соединения, то есть любые сварные и текстильные швы, клееные поверхности окантовки и других комплектующих частей мягких окон.
Заводская гарантия не действует в случае следующих повреждений:
1) Механические случайные повреждения (проколы, порезы и прочее);
2) От соприкосновения с абразивными материалами и химическими растворителями;
3) От ветра свыше 13 м/с;
4) От деформации материала в следствии хранения в развёрнутом виде на солнце;В результате воздействия температур, превышающих граничные значения для ПВХ.
Мы предлагаем индивидуальные условия сотрудничества для оптовых заказчиков. В случае если вы планируете закупать у нашей компании продукцию оптом, мы предоставляем персонального менеджера, который будет сопровождать все стадии работы (от производства до монтажа) и ответит на любые вопросы. Также мы готовы при возникновении интереса ознакомить партнеров с особенностями технологического процесса мягких окон, предоставить образцы материалов и техническое задание на изготовление ПВХ-изделий.
Соблюдая простые правила ухода, вы увеличите срок службы изделий из ПВХ (мягких окон, штор, тентов и окантовки) и дольше сохраните их эстетичный внешний вид и функциональные свойства.
Итак, перечислим основные правила эксплуатации изделий из поливинилхлорида:
1) Регулярно мойте изделие теплой водой с мыльным раствором, не используйте едкие химические и абразивные вещества;
2) Скручивайте и раскручивайте изделие в летний период не реже 1 раза в 10 дней;
3) Сворачивайте изделие в рулон только в сухом и чистом виде, обратите внимание, чтобы внутри рулона не скапливался конденсат, влага;
4) При скручивании изделия в рулон избегайте перегибов, заломов, не закручивайте рулон слишком туго;
5) Не подвергайте скрученные рулоны с ПВХ-материалов длительному воздействию ультрафиолетового излучения/прямому солнечному свету. Это проводит к слипанию, сжатости изделия;
6) При натяжении изделия на проем не используйте отвертки, рычаги и прочие механические средства, чтобы не повредить люверсы и другую фурнитуру;
7) Своевременно укрывайте проемы шторами ПВХ при подготовке к зиме. Закрытие проемов осуществляется при температуре не ниже +14 градусов Цельсия. Хранение изделия в рулоне допустимо при температуре не ниже +5 градусов Цельсия.Если вы приобрели ПВХ-материалы без монтажа, необходимо позаботиться о правильном хранении. Изделия следует хранить в проветриваемом сухом помещении при температуре +15 - +20 градусов Цельсия в разложенном или свободно свернутом виде.
Наша компания предлагает различные изделия из ПВХ от «эконома» до «люкса» вариантов. На рынке легко нарваться на недобросовестных продавцов, монтирующих некачественные подделки известных производителей.
Компания «Мир мягких окон» гарантирует, что в нашем ассортименте представлена исключительно оригинальная продукция, самого лучшего качества, выполненная из материалов высокой функциональности с отличными характеристиками. Сотрудничая с нашей компанией, вы можете быть уверены, что не потратите напрасно денег на некачественную подделку.
Пленка 700 мкрн корея
Окантовка "Компакт"
Фурнитура в комплекте
Замер, Доставка, Монтаж
Пленка 700 мкрн
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Фурнитура в комплекте
Замер, Доставка, Монтаж
Пленка 700 мкрн.
Окантовка "Венеция"
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